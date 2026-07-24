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24 июля, 04:11

Гидросамолёт с минимум десятью людьми на борту разбился в штате Вашингтон

Обложка © X / upuknews

Обложка © X / upuknews

Гидросамолёт потерпел крушение в американском штате Вашингтон. На борту находились не менее десяти человек, сообщил местный телеканал KIRO7 со ссылкой на авиакомпанию Kenmore Airlines.

Гидросамолёт с пассажирами потерпел крушение в США. Видео © X / upuknews

Экстренные службы заявили об 11 пострадавших. При этом власти пока не уточнили, входили ли в это число находившиеся на земле очевидцы. После падения воздушное судно разрушилось. На месте крушения начался пожар, следует из опубликованного телеканалом снимка. Информации о погибших не поступало. Причину аварии и состояние пострадавших пока не раскрыли.

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Ранее военный конвертоплан MV-22B Osprey Корпуса морской пехоты США за $120 миллионов получил повреждения в результате пожара на земле во время учений Savage Jackal в Аризоне. Инцидент произошёл на аэродроме в Месе при подготовке машины к вылету. Возгорание возникло в правой мотогондоле, где размещается двигатель и часть механизмов поворотного винта. После обнаружения неисправности экипаж выполнил аварийное отключение систем и покинул аппарат. Военные сообщили, что среди членов экипажа пострадавших нет.

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Антон Голыбин
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