В Пулково задержали около 50 рейсов более чем на два часа

Ограничения в работе аэропорта Пулково сняты, воздушная гавань вернулась к обслуживанию рейсов в 06:16 мск. Однако утром сохраняются последствия сбоев в расписании: по состоянию на 6:00 мск около 50 рейсов задерживались более чем на два часа, сообщает пресс-служба авиагавани.

«Аэропорт Пулково приступил к обслуживанию рейсов. На 6:00 по мск задержано более двух часов — порядка 50 рейсов. 14 ожидаются с запасных аэродромов. Команды аэропорта и авиакомпаний работают в усиленном режиме для восстановления расписания», — говорится в сообщении. Росавиация отменила план «Ковёр» в авиагавани в 05:51 мск.

Ранее расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 59 украинских беспилотных летательных аппаратов в Ленинградской области за ночь. Угроза атаки дронов была отменена. В Санкт-Петербурге беспилотники поразили гражданскую инфраструктуру на Московском шоссе. Идёт ликвидация последствий под контролем регионального оперативного штаба.