Жители 14 округов Херсонской области остались без света

Технологическое нарушение в энергосистеме привело к аварийному отключению света в Херсонской области. Без электричества остались 14 муниципальных округов, сообщила компания «Херсонэнерго» в телеграм-канале.

«В связи с технологическим нарушением в энергосистеме аварийно обесточена Херсонская область», — говорится в публикации.

Аварийные бригады приступили к восстановлению электроснабжения. Компания перевела специалистов на усиленный режим работы.

Ранее электричество отключилось в Тбилиси, Батуми и других населённых пунктах страны. Согласно данным Государственной электросистемы Грузии, отключение связано с аварийной ситуацией. На фоне перебоя потребление в стране резко сократилось — с 1 860 до 563 мегаватт-часов. Сбой произошёл около 00:15 (23:15 мск).