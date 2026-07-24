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24 июля, 04:54

Жители 14 округов Херсонской области остались без света

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio

Технологическое нарушение в энергосистеме привело к аварийному отключению света в Херсонской области. Без электричества остались 14 муниципальных округов, сообщила компания «Херсонэнерго» в телеграм-канале.

«В связи с технологическим нарушением в энергосистеме аварийно обесточена Херсонская область», — говорится в публикации.

Аварийные бригады приступили к восстановлению электроснабжения. Компания перевела специалистов на усиленный режим работы.

Момент отключения электричества в Грузии попал на видео
Момент отключения электричества в Грузии попал на видео

Ранее электричество отключилось в Тбилиси, Батуми и других населённых пунктах страны. Согласно данным Государственной электросистемы Грузии, отключение связано с аварийной ситуацией. На фоне перебоя потребление в стране резко сократилось — с 1 860 до 563 мегаватт-часов. Сбой произошёл около 00:15 (23:15 мск).

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Антон Голыбин
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