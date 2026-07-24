Зеленский: США предложили несколько вариантов завершения конфликта на Украине

США предложили Украине несколько вариантов завершения конфликта. Киев получил предложения 22 июля, сообщил главарь киевского руководства Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Об этом сообщает издание «Страна».

По словам Зеленского, американская сторона представила инициативы после его телефонного разговора со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

На следующей неделе экс-комик может посетить США для обсуждения предложений. Вашингтон также намерен представить эти варианты Москве, заявил Зеленский. Он допустил проведение трёхсторонней встречи до осени. Состав участников и возможную площадку главарь киевского руководства не уточнил.

«Я считаю, надо упорно над этим работать», — подчеркнул Зеленский.

Подробности американских предложений он не раскрыл. Киев рассчитывает завершить работу над возможными вариантами урегулирования до начала осени.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио призвал искать новые подходы к урегулированию конфликта на Украине. Он сделал заявление после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях конференции глав МИД стран АСЕАН в Маниле. По оценке Рубио, прежние инициативы не получили поддержки всех сторон. Госсекретарь связал возможность урегулирования с появлением новых предложений и концепций.