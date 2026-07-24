Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 04:57

Зеленский признал, что ни одно судно не смогло зайти в порт 22 июля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Главарь киевского руководства Владимир Зеленский сообщил о прекращении захода судов в украинские порты 22 июля. По его словам, за сутки ни одно судно не смогло прибыть в портовую инфраструктуру страны. Об этом сообщает телеканал ТСН.

«Вчера ни одно судно не смогло зайти в наш порт», — отметил Зеленский.

Новый удар по топливной логистике ВСУ: что поразили в порту Южный
Новый удар по топливной логистике ВСУ: что поразили в порту Южный

Ранее Life.ru писал, что судоходство в украинских портах почти остановилось, что серьёзно вредит экономике страны. Из-за этого морской экспорт, особенно сельскохозяйственной продукции, может падать на 2-3 миллиарда долларов каждый месяц. Трейдеры вынуждены снижать цены на зерно, чтобы компенсировать растущие риски и расходы на логистику. Это делает сельское хозяйство менее прибыльным. В результате ударов ВС РФ по портам уничтожена примерно треть складских мощностей, что угрожает урожаю следующего года. Кроме того, перебои с морскими поставками заставляют искать альтернативные пути через западную границу или Дунай. Это увеличивает затраты и сроки доставки.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar