Часть военнослужащих ВСУ, покинувших позиции в Сумской области, была атакована заградительным подразделением. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер».

По данным наших бойцов, речь идёт о подразделениях 104-й отдельной бригады территориальной обороны Украины. Как утверждается, военнослужащие оставили занимаемые позиции севернее населённого пункта Малая Слободка. Источник заявил, что по отступавшим бойцам нанесли удары расчёты беспилотников заградительных отрядов. В результате часть военнослужащих, по его словам, погибла.

«Подразделения 104-й отдельной бригады теобороны бежали с занимаемых позиций севернее Малой Слободки. Часть <...> была убита расчётами БПЛА заградительных отрядов», — уточнил канал.

Ранее сдавшийся в плен замначальника украинской погранзаставы Владислав Богатырёв рассказал, что при эвакуации на Харьковском направлении его подразделение попало под огонь собственных FPV-дронов и миномётов, двое ранены, а командование отказалось присылать повторный транспорт. Оставшиеся бойцы ушли самостоятельно, бросив тяжелораненых.