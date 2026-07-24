Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 05:18

Назад дороги нет: В Сумской области свои же ударили по отступавшим бойцам ВСУ

Заградотряд ВСУ атаковал отступавших бойцов в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Часть военнослужащих ВСУ, покинувших позиции в Сумской области, была атакована заградительным подразделением. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер».

По данным наших бойцов, речь идёт о подразделениях 104-й отдельной бригады территориальной обороны Украины. Как утверждается, военнослужащие оставили занимаемые позиции севернее населённого пункта Малая Слободка. Источник заявил, что по отступавшим бойцам нанесли удары расчёты беспилотников заградительных отрядов. В результате часть военнослужащих, по его словам, погибла.

«Подразделения 104-й отдельной бригады теобороны бежали с занимаемых позиций севернее Малой Слободки. Часть <...> была убита расчётами БПЛА заградительных отрядов», — уточнил канал.

«Стратегическая оборона»: Почему смена главкома не изменит для ВСУ положения на фронте
«Стратегическая оборона»: Почему смена главкома не изменит для ВСУ положения на фронте

Ранее сдавшийся в плен замначальника украинской погранзаставы Владислав Богатырёв рассказал, что при эвакуации на Харьковском направлении его подразделение попало под огонь собственных FPV-дронов и миномётов, двое ранены, а командование отказалось присылать повторный транспорт. Оставшиеся бойцы ушли самостоятельно, бросив тяжелораненых.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar