Афродита вышла из моря: Поклонники потеряли дар речи от фото Судзиловской в бикини

Актриса Олеся Судзиловская опубликовала новую фотографию с отдыха и вызвала у подписчиков восторг. Снимком в бикини она поделилась в своём блоге.

На фото 52-летняя артистка позирует перед зеркалом в купальнике со змеиным принтом. В подписи к публикации Судзиловская предложила подписчикам ненадолго отвлечься от привычных тем.

«Обычно мы говорим о красоте, моде, здоровье, а сегодня сделаем небольшой выходной и просто поднимем друг другу настроение», — написала актриса.

Публикация быстро собрала множество комментариев. Пользователи соцсетей отметили внешность артистки и её физическую форму. Подписчики сравнили Судзиловскую с Барби и Афродитой, оставив десятки комплиментов. Среди отзывов были: «Вы шикарно выглядите!», «Как же вы прекрасны, Олеся!», «Богиня красоты. Эталон красоты и женственности».

Ранее Ольга Серябкина опубликовала в личном блоге серию фотографий в чёрном купальнике. Для съёмки певица выбрала лаконичный пляжный образ с раздельным купальником. На снимках артистка продемонстрировала спортивную фигуру. Публикация вызвала активную реакцию подписчиков и набрала более 17 тысяч лайков.