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24 июля, 06:36

«Они нам в спину стреляют»: Бойцы ВСУ не стали хоронить убитых «азовцев*»

Жительница Родинского: Бойцы ВСУ не стали хоронить «азовцев*» из заградотрядов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Украинские военнослужащие отказались хоронить погибших бойцов полка «Азов»*, поскольку те выполняли в Родинском функции заградотряда. Об этом РИА «Новости» рассказала местная жительница, попросившая не называть её имени.

По словам женщины, летом 2024 года участники формирования заняли позиции на улице Чехова и открывали огонь по солдатам ВСУ, пытавшимся покинуть город.

«Какие они нам побратимы? Они нам никто. Они нам в спину стреляют», — передала беженка слова украинских военнослужащих.

Она утверждает, что те не стали забирать тела погибших даже после просьб местных жителей. Собеседница агентства также заявила, что подобные расправы над отступавшими и отказывавшимися воевать происходили в районе Родинского с 2014 года. Город перешёл под контроль российских войск в декабре 2025-го.

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Ранее в подполье заявили, что подразделения «Азов»* и «Кракен»* используют в районе Гуляйполя как заградотряды. Они не позволяют военнослужащим ВСУ отступать или сбегать с фронта, угрожая расстрелом. При этом попытки украинских солдат сдаться в плен всё равно случаются.

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* Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России.

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Владимир Озеров
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