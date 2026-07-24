Ракетную опасность объявили сразу в пяти регионах России

Ракетную опасность объявили в Тамбовской, Липецкой, Брянской, Орловской и Курской областях. Предупреждения распространили региональные власти и службы МЧС в официальных каналах на платформе MAX.

Жителей призвали сохранять спокойствие и как можно быстрее перейти в безопасное место. Находящимся в домах рекомендовали укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.

О введении режима опасности также сообщили власти Липецкой и Брянской областей, а также региональные службы РСЧС. Населению рекомендовали следить за официальными оповещениями.

Ранее ракетную опасность объявили в Чувашии, Татарстане, Ульяновской, Пензенской и Самарской областях. Региональные власти призвали жителей соблюдать меры безопасности и действовать так же, как при угрозе атаки беспилотников.