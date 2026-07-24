Дружба дала трещину? Ефремов пропустил юбилей Охлобыстина

Актёр Иван Охлобыстин отметил юбилей без своего давнего друга Михаила Ефремова, который вышел из колонии после смертельного ДТП. Об этом сообщает «7 Дней.ru».

Праздник актёра прошёл с музыкой, танцами и большим количеством гостей. Дочь Охлобыстина Евдокия опубликовала кадры с торжества, на которых именинник танцует и весело проводит время.

При этом среди приглашённых на 60-летний юбилей 22 июля не оказалось Ефремова. Ранее артисты много лет поддерживали близкое общение, а Охлобыстин регулярно навещал друга во время его пребывания в колонии. После освобождения Ефремова их встречи стали редкими. Охлобыстин объяснял это тем, что актёру необходимо восстановиться после сложного периода и он не хочет навязывать своё общение.

Тем временем Михаил Ефремов возвращается к профессиональной деятельности. Он получил роль в комедийной драме «Отец. Ещё отец», где также снимаются Адам Кумаев и Аня Чиповская.

Иван Охлобыстин рассказал, что после выхода Михаила Ефремова из колонии они пока не встречались и не поддерживали общение. В интервью Борису Корчевникову актёр признался, что не решается первым выходить на связь, чтобы не вмешиваться в жизнь друга.