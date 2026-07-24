В России набирает популярность тренд на «комфортное увольнение»

В России входит в моду так называемое «комфортное увольнение» — когда сотрудник и работодатель расстаются без взаимных обид. Такую тенденцию заметили в Госдуме и считают, что это должно стать нормой, а не исключением, пишет RG.ru.

Красивый уход выгоден обеим сторонам. Работодателю — чтобы избежать имиджевых потерь, жалоб в прокуратуру и судебных исков. Сотруднику — чтобы сохранить репутацию, получить рекомендации и не уходить с токсичным осадком.

«Любая обида — бомба замедленного действия», — напоминает председатель совета директоров Анастасия Горелкина.

Понятие «комфортного увольнения» не обязательно подразумевает огромные бонусы. Это может быть честная коммуникация, прозрачная причина ухода, справедливое выходное пособие или помощь в поиске новой работы — вплоть до рекомендаций партнёрам. Эксперты называют такую практику аутплейсментом: она встречается пока в основном в крупных корпорациях и IT-секторе, где репутационные риски дороже, чем несколько окладов.

В Трудовом кодексе чёткие компенсации предусмотрены только при ликвидации или сокращении. Во всех остальных случаях выплаты — добрая воля бизнеса. При этом замена уволенного сотрудника может обойтись компании в 6–9 его окладов. В условиях острого кадрового дефицита негативный опыт бывшего работника быстро расходится в чатах и соцсетях, что делает цивилизованное расставание не просто этическим, но и экономически оправданным шагом.

А ранее Life.ru писал, что пенсионер из Сингапура отсудил у компании 1,5 млн рублей за увольнение. Компания заявила, что его уход связан с достижением пенсионного возраста, однако суд признал действия незаконными.