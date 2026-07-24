Щит для ядерных субмарин: В США гадают над главной миссией «Адмирала Нахимова»

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после возвращения в строй будет прикрывать российские подлодки с баллистическими ракетами. Такую оценку привело американское издание SlashGear.

Ожидается, что корабль станет флагманом Северного флота. Одной из его ключевых задач названо усиление обороны районов, где действуют стратегические субмарины. Авторы материала обратили внимание на высокую скорость крейсера и практически неограниченную дальность плавания благодаря атомной энергетической установке.

«Корабль, обладающий скоростью «Адмирала Нахимова», практически неограниченной дальностью хода, а также возможностями противовоздушной и противокорабельной обороны дальнего действия, призван усилить эту оборону», — говорится в публикации.

Мощные системы ПВО и противокорабельное вооружение позволят ему защищать подводные ракетоносцы от угроз с воздуха и моря. Одновременно корабль сможет действовать вдали от береговых баз. При этом SlashGear поражается самой концепции настолько крупного и вооружённого надводного судна.

Напомним, работы по модернизации тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» начались в 2013 году и стали одним из самых длительных проектов обновления надводного флота страны. Он считается крупнейшим надводным боевым кораблём в составе ВМФ РФ и проходит масштабное переоснащение систем вооружения и управления.