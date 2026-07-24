Российские туристы разобрали почти все номера в отелях Вьетнама

Российские туристы практически исчерпали запас туров и свободных номеров в популярных отелях Вьетнама на ближайшие недели. Об этом сообщает TourDom со ссылкой на представителей туристической отрасли.

По данным издания, найти размещение в гостиницах хорошего уровня сейчас крайне сложно. Из-за ажиотажного спроса путешественникам уже предлагают рассматривать другие направления.

«Почти все на стопе. Выбор очень небольшой», — рассказали туроператоры.

Высокая загрузка сохраняется не только на летние даты. В Дананге часть объектов уже активно бронируют на зиму. В сети Vinpearl для поездок на 11–12 ночей осталось всего четыре варианта. Стоимость доступных предложений начинается примерно от 282 тысяч рублей за отдых в пятизвёздочном Diamond Bay Resort & Spa. Размещение в Vinpearl Empire Nha Trang Affiliated By Melia обойдётся примерно в 291 тысячу рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, что загрузка отелей в Паттайе и провинции Чонбури снизилась до 15–20%, тогда как для безубыточной работы гостиницам требуется минимум 40–50%. Несмотря на скидки до 30%, спрос не восстановился, поэтому часть объектов переходит на долгосрочную аренду и надеется на возвращение туристов из России, Китая и Европы в ноябре.