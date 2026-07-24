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24 июля, 07:55

Лучше чемпионата мира — 2026: Российский ЧМ-2018 попал в топ-10 мундиалей

The Athletic включил ЧМ-2018 в России в топ-10 лучших мундиалей

Обложка © РИА Новости/ Алексей Даничев

Обложка © РИА Новости/ Алексей Даничев

Чемпионат мира по футболу 2018 года в России вошёл в десятку лучших турниров в истории по версии портала The Athletic. Он опередит первенство 2026 года, говорится в опубликованном рейтинге издания.

Авторы списка отметили, что российский мундиаль запомнился большим количеством голов в концовках матчей и неожиданными результатами. В итоговом рейтинге турнир занял 9-е место. Победителем чемпионата мира 2018 года стала сборная Франции. В финальной встрече французская команда обыграла Хорватию со счётом 4:2.

Первую строчку рейтинга The Athletic занял чемпионат мира 1970 года, который прошёл в Мексике. Тогда в финале Бразилия победила Италию со счётом 4:1. Этот турнир стал первым мировым первенством, которое показали по телевидению в цветном формате. Также именно на нём впервые использовали замены игроков и систему жёлтых и красных карточек.

В тройку лучших также вошли чемпионаты мира 1982 и 1986 годов. Авторы рейтинга оценивали турниры с учётом их спортивной составляющей, исторического значения и впечатлений болельщиков.

Топ-10 лучших ЧМ по футболу в истории выглядит так:

  1. ЧМ-1970 в Мексике. Финал: Бразилия – Италия (4:1),
  2. ЧМ-1982 в Испании. Италия – ФРГ (3:1),
  3. ЧМ-1986 в Мексике. Аргентина – ФРГ (3:2),
  4. ЧМ-1998 во Франции. Франция – Бразилия (3:0),
  5. ЧМ-2006 в Германии. Италия – Франция (1:1, 5:3 пен.),
  6. ЧМ-1958 в Швеции. Бразилия – Швеция (5:2),
  7. ЧМ-2014 в Бразилии. Германия – Аргентина (1:0, д. вр.),
  8. ЧМ-1974 в ФРГ. Германия – Нидерланды (2:1),
  9. ЧМ-2018 в России. Франция – Хорватия (4:2)
  10. ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике. Испания – Аргентина (1:0, д. вр.).
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Сборная России сохранила 35-е место в обновлённом рейтинге ФИФА после чемпионата мира. Лидером списка стала Испания, сместившая Аргентину на вторую строчку. В десятку лучших также вошли Франция, Англия, Бразилия, Марокко, Португалия, Бельгия, Нидерланды и Мексика.

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Дарья Денисова
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