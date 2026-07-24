Водитель избил и отпинал сопровождавшего девушку-инвалида парня в Долгопрудном

В Долгопрудном Московской области произошла драка между водителем и молодым человеком, который сопровождал девушку на инвалидной коляске. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

В Долгопрудном избили молодого человека, который сопровождал девушку на инвалидной коляске. Видео © Telegram / Москва с огоньком

По словам парня, конфликт начался из-за того, что они с девушкой в коляске передвигались по дороге, что не понравилось одному из автомобилистов. Ссора переросла в потасовку. Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как водитель наносит лежащему на асфальте парню удары руками и ногами. Девушка на инвалидной коляске попыталась защитить сопровождающего и закрывала его от нападавшего. На записи также слышны крики участников конфликта.

После драки пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Прибывшие врачи его госпитализировали. На место происшествия вызвали сотрудников полиции, однако водитель, по данным Telegram-канала, успел скрыться. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее житель Башкирии Павел, по словам соседей, несколько лет конфликтует с дачниками из СНТ «Авиатор». Мужчина напал на 56-летнего инвалида и его четырёхлетнюю дочь с аутизмом, после чего пострадавшие обратились в полицию. По словам жителей садоводства, причиной конфликтов стал спор из-за тропинки между участками.