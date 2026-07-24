«Караоке-формат»: Каких артистов зовут на свадьбы и корпоративы в 2026 году

На свадьбы и корпоративы чаще всего приглашают артистов с хитами, которые можно петь вместе с исполнителем, сообщает kp.ru. При этом даже одна любимая песня стоит не дешевле минимального прайса на выступление — независимо от того, длится оно 5 минут или полчаса.

Ранее состоятельные заказчики часто просили «Свадебные цветы» Ирины Аллегровой, но сейчас певица почти перестала выступать. В тренде три культовые лирические композиции: «Сансара» Басты, «Помолимся за родителей» Сосо Павлиашвили и «Самый лучший день» Григория Лепса. Основу же программ на частных мероприятиях составляет танцевальная поп-музыка.

А ранее Life.ru сообщал, что молодожёны бросились менять свадебные традиции. Согласно опросу, 46% россиян считают медовый месяц важнее самой церемонии, а ещё 42% хотели бы совместить и свадьбу, и путешествие. Лишь 9% россиян считают, что главная цель — собрать близких на торжестве.