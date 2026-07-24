Деньги десятилетиями утекали в Лондон, и это казалось разумной страховкой: английское право, ликвидная недвижимость, доступ к статусу и образованию. Однако попытка купить легитимность на Западе обернулась иллюзией, считает политический консультант, руководитель проектов КГ «Полилог» Руслан Андреев в интервью RuNews24.ru.

По его словам, часть элиты хотела быть не просто людьми с деньгами, а «своими» в западном мире. Но это похоже на желание варваров стать эллинами: даже купив дом у Акрополя и наняв риторов для детей, ты не становишься частью полиса. В чужом обществе тебя терпят только пока ты полезен и удобен.

Эксперт напоминает старый анекдот: «новый русский» шепчет клерку о трёх миллионах, а тот успокаивает — мол, говорите громче, бедность не считается пороком. Проблема не только в маршруте вывода, но и в природе самого капитала: если он не может быть легитимизирован там, где создан, значит, он часто возникает в серых зонах — и потому ищет офшорные пути.

А ранее Life.ru писал, что Правительство Британии не может найти деньги на милитаризацию. Премьер-министру страны придётся либо сокращать социальные и инфраструктурные программы, либо искать новые источники доходов, включая налоговые меры или расширение добычи нефти и газа в Северном море.