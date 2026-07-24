Достаточная для комы доза: Коронер пролил свет на странную смерть саудовского принца в Лондоне

Вскрытие показало, что причиной смерти саудовского принца Абдуллы бин Фахада бин Абдулла бин Абдулазиза бин Джалави Аль Сауда в лондонском отеле стала остановка сердца, вызванная одновременным употреблением алкоголя, так называемого «вечеринкового наркотика» GHB и ряда других веществ. Уровень спирта в крови достигал 222 миллиграммов на 100 миллилитров — почти втрое выше разрешённой в Англии нормы для водителей и в пределах доз, способных спровоцировать кому, пишет Daily Mail со ссылкой на коронера.

Эксперты нашли в организме следы марихуаны, рекреационную дозу противотревожного препарата алпразолама и другие успокоительные, принимавшиеся в терапевтических дозах. Помощник коронера квалифицировал произошедшее как трагическую случайность: никаких свидетельств намерения свести счёты с жизнью обнаружено не было.

Также известно, что принц долгое время боролся с зависимостью от алкоголя и лекарств. В августе он лёг в престижную клинику Priory, где прошёл детоксикацию. По словам лечащего психиатра, пациент хорошо шёл на контакт, помогал соседям по палате, а курс завершил без побочных эффектов. После выписки из Priory он продолжил терапию в частной клинике Rainford Hall и покинул её 14 октября.

Накануне гибели принц зарегистрировался в отеле 19 ноября, планируя недельное пребывание. Последний раз его видели на камерах видеонаблюдения вечером накануне: он выходил покурить и вернулся один. Никто посторонний в номер не заходил, предсмертной записки не нашли, а персонал обоих лечебных учреждений не выражал тревоги по поводу его состояния.

Коронер выразила искренние соболезнования семье погибшего. Смерть признана несчастным случаем, наступившей в результате совместного действия нескольких веществ.

Напомним, тело 29-летнего саудовского принца Абдуллы бин Фахада бин Абдуллы бин Абдулазиза бин Джалави аль Сауда, дальнего родственника короля Салмана, обнаружили в ноябре прошлого года в ванной номера лондонского Marriott в Кенсингтоне. Вскрытие не выявило хронических заболеваний, а причиной смерти названа остановка сердца в результате взаимодействия алкоголя и наркотиков.