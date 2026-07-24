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24 июля, 09:07

«Коммерсантъ» стал самой цитируемой газетой в соцсетях в июне 2026 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dean Drobot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dean Drobot

«Коммерсантъ» возглавил рейтинг самых цитируемых газет в социальных сетях по итогам июня 2026 года и поднялся на второе место среди всех СМИ. Такие данные приводит «Медиалогия».

Наибольший отклик получили публикации о возможных послаблениях для нефтеперерабатывающих заводов по стандарту «Евро-3», а также о ситуации на топливном рынке и её влиянии на автомобильные перевозки. В первую десятку наиболее заметных газет в соцмедиа также вошли «Ведомости», газета «Известия» и RG.ru.

В основном рейтинге печатных изданий первое место сохранила газета «Известия», а «Коммерсантъ» расположился следом. Среди радиостанций лидером стал радио Sputnik, при этом «Коммерсантъ FM» вошёл в четвёрку самых цитируемых.

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Владимир Озеров
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