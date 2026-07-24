«Русская угроза» опустошила курорты на востоке Европы: 7 стран молят о помощи
Politico: Семь стран ЕС пожаловались на спад туризма в восточном приграничье
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Семь стран Восточной Европы сообщили Еврокомиссии о снижении туристического потока в приграничных регионах. Об этом пишет Politico со ссылкой на письмо министров.
Обращение подписали представители Латвии, Болгарии, Эстонии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии. В документе говорится, что на туристическую сферу повлияли геополитическая ситуация и опасения путешественников из-за вопросов безопасности.
«Геополитические события и обеспокоенность вопросами безопасности оказали существенное влияние на туризм в восточных приграничных регионах наших стран. Туристические потоки значительно сократились в большинстве этих регионов», — отмечается в письме.
Авторы обращения попросили Еврокомиссию усилить поддержку экономики территорий, которые столкнулись с проблемами в туристической отрасли. По их словам, местный бизнес испытывает серьёзное давление. При этом Politico отмечает, что часть путешественников на фоне сильной жары в Южной Европе стала чаще выбирать страны Балтии и Северной Европы вместо традиционных средиземноморских направлений.
Ранее страны Восточной Европы пользовались популярностью среди российских и белорусских туристов, особенно в летний сезон. После начала конфликта на Украине многие государства региона ограничили выдачу виз гражданам России или ужесточили условия въезда. Российские туроператоры отмечали, что интерес к поездкам в Европу снизился из-за визовых сложностей, ограничений и напряжённой политической риторики.
Ранее стало известно, что сокращение числа российских туристов негативно отразилось на туристической отрасли Евросоюза. Европейский турбизнес уже ощутил серьёзные последствия снижения потока гостей из России.
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