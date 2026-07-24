«Кофемания» закрыла четверть своих кофеен в Москве

Сеть «Кофемания» за год сократила количество заведений в Москве примерно на 24% — с 55 до 42 точек. Об этом сообщают «Ведомости».

К концу второго квартала 2026 года у компании работали 33 классических ресторана, восемь заведений формата Bez Tarelok и одна точка «Кофемания Chef’s». На официальном сайте сети сейчас указаны 34 адреса в Москве и Подмосковье без учёта Bez Tarelok.

Эксперты связывают закрытия с подорожанием аренды премиальных помещений в центре столицы, нехваткой сотрудников и ростом расходов на зарплаты. Дополнительное давление оказало увеличение стоимости импортных кофейных зёрен и других ингредиентов.

Компания также пересмотрела стратегию развития, сделав ставку на наиболее прибыльные рестораны. Отказ от слабых площадок должен помочь сохранить качество обслуживания и повысить эффективность бизнеса.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России закрылись более 11 фитнес-центров, а число клиентов, которые могли потерять деньги за абонементы, оценивается примерно в 500 человек. Некоторые клубы сначала объявляли ремонт или профилактику, а затем прекращали работу.