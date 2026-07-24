«Громадно и грандиозно»: Вован из «Реальных пацанов» замахнулся на сольник в «Лужниках»
Владимир Селиванов заявил, что хотел бы провести сольный концерт в «Лужниках»
Обложка © ТАСС / Юлия Морозова
Актёр и музыкант Владимир Селиванов (VAVAN) на концерте в честь своего дня рождения признался Пятому каналу, что мечтает организовать сольное шоу в «Лужниках». Он уже выступал на этой площадке, но только в сборных концертах.
Владимир Селиванов замахнулся на стадион в Лужниках. Видео © Пятый канал
Сольник, по его словам, стал бы событием «громадным и грандиозным». Артист отметил, что в России сегодня не так много исполнителей, способных собрать такой стадион. Прибыль при организации волнует его меньше всего — главное, по его словам, доставить удовольствие себе и поклонникам.
«Это просто обмен энергией с моими людьми», — сказал он, сославшись на выражение Ольги Бузовой.
А ранее певец Илья Гуров подбодрил Ваню Дмитриенко перед его концертом в «Лужниках». Артист с юмором заметил, что паническим атакам придётся отступить перед огромной армией поклонниц, которая ждёт 20-летнего исполнителя на стадионе.
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