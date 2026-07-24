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Регион
24 июля, 09:51

«Громадно и грандиозно»: Вован из «Реальных пацанов» замахнулся на сольник в «Лужниках»

Владимир Селиванов заявил, что хотел бы провести сольный концерт в «Лужниках»

Обложка © ТАСС / Юлия Морозова

Обложка © ТАСС / Юлия Морозова

Актёр и музыкант Владимир Селиванов (VAVAN) на концерте в честь своего дня рождения признался Пятому каналу, что мечтает организовать сольное шоу в «Лужниках». Он уже выступал на этой площадке, но только в сборных концертах.

Владимир Селиванов замахнулся на стадион в Лужниках. Видео © Пятый канал

Сольник, по его словам, стал бы событием «громадным и грандиозным». Артист отметил, что в России сегодня не так много исполнителей, способных собрать такой стадион. Прибыль при организации волнует его меньше всего — главное, по его словам, доставить удовольствие себе и поклонникам.

«Это просто обмен энергией с моими людьми», — сказал он, сославшись на выражение Ольги Бузовой.

«Чем "Лужники" хуже?» Татьяна Буланова вступилась за Ваню Дмитриенко после нападок Лозы
«Чем "Лужники" хуже?» Татьяна Буланова вступилась за Ваню Дмитриенко после нападок Лозы

А ранее певец Илья Гуров подбодрил Ваню Дмитриенко перед его концертом в «Лужниках». Артист с юмором заметил, что паническим атакам придётся отступить перед огромной армией поклонниц, которая ждёт 20-летнего исполнителя на стадионе.

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Дарья Нарыкова
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