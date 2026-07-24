«Громадно и грандиозно»: Вован из «Реальных пацанов» замахнулся на сольник в «Лужниках»

Актёр и музыкант Владимир Селиванов (VAVAN) на концерте в честь своего дня рождения признался Пятому каналу, что мечтает организовать сольное шоу в «Лужниках». Он уже выступал на этой площадке, но только в сборных концертах.

Владимир Селиванов замахнулся на стадион в Лужниках. Видео © Пятый канал

Сольник, по его словам, стал бы событием «громадным и грандиозным». Артист отметил, что в России сегодня не так много исполнителей, способных собрать такой стадион. Прибыль при организации волнует его меньше всего — главное, по его словам, доставить удовольствие себе и поклонникам.

«Это просто обмен энергией с моими людьми», — сказал он, сославшись на выражение Ольги Бузовой.

А ранее певец Илья Гуров подбодрил Ваню Дмитриенко перед его концертом в «Лужниках». Артист с юмором заметил, что паническим атакам придётся отступить перед огромной армией поклонниц, которая ждёт 20-летнего исполнителя на стадионе.