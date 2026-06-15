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Регион
15 июня, 08:02

«Чем "Лужники" хуже?» Татьяна Буланова вступилась за Ваню Дмитриенко после нападок Лозы

Певица Татьяна Буланова уверена, что Ваня Дмитриенко сможет собрать «Лужники»

Обложка © ТАСС / Егор Алеев, Александр Казаков

Обложка © ТАСС / Егор Алеев, Александр Казаков

На шоу LAB с Антоном Беляевым, прошедшем 13 июня на «ВТБ Арене», развернулась дискуссия вокруг 20-летнего певца Вани Дмитриенко. Поводом стал вопрос, сможет ли он в августе стать самым молодым артистом в истории России, собравшим концерт в «Лужниках». Музыкант Юрий Лоза дал понять, что не считает количество подписчиков и лайков показателем реальной славы.

По мнению Лозы, оценивать исполнителей исключительно по интернет-активности нельзя, приводя в пример джаз, который не собирает лайки, но остаётся интересным слушателям. Однако Татьяна Буланова придерживается противоположной точки зрения. В беседе с Kp.ru певица заявила, что верит в успех Дмитриенко и следит за его творчеством.

«Я думаю, что у Вани получится собрать "Лужники", потому что, по крайней мере, в Петербурге он собрал два "Ледовых дворца", и это здорово. Чем "Лужники" хуже?» — сказала Буланова.

Критик Соседов заявил, что Shaman проигрывает Ване Дмитриенко в негласной битве
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Ранее певец Ваня Дмитриенко попал в скандал на концерте, назвав группу танцующих девушек «пенсионным фондом» и скопировав их движения. Видео вызвало возмущение зрительниц старше 30 лет, хотя некоторые оценили юмор. Пользователи гадают о возможном запрете на съёмку во время его концертов.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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