«Чем "Лужники" хуже?» Татьяна Буланова вступилась за Ваню Дмитриенко после нападок Лозы

На шоу LAB с Антоном Беляевым, прошедшем 13 июня на «ВТБ Арене», развернулась дискуссия вокруг 20-летнего певца Вани Дмитриенко. Поводом стал вопрос, сможет ли он в августе стать самым молодым артистом в истории России, собравшим концерт в «Лужниках». Музыкант Юрий Лоза дал понять, что не считает количество подписчиков и лайков показателем реальной славы.

По мнению Лозы, оценивать исполнителей исключительно по интернет-активности нельзя, приводя в пример джаз, который не собирает лайки, но остаётся интересным слушателям. Однако Татьяна Буланова придерживается противоположной точки зрения. В беседе с Kp.ru певица заявила, что верит в успех Дмитриенко и следит за его творчеством.

«Я думаю, что у Вани получится собрать "Лужники", потому что, по крайней мере, в Петербурге он собрал два "Ледовых дворца", и это здорово. Чем "Лужники" хуже?» — сказала Буланова.

Ранее певец Ваня Дмитриенко попал в скандал на концерте, назвав группу танцующих девушек «пенсионным фондом» и скопировав их движения. Видео вызвало возмущение зрительниц старше 30 лет, хотя некоторые оценили юмор. Пользователи гадают о возможном запрете на съёмку во время его концертов.