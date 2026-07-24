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Регион
24 июля, 09:39

Совфед одобрил ограничения для скрывающихся за рубежом преступников и иноагентов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил пакет законов, вводящих ограничения для лиц, скрывающихся за рубежом от уголовного наказания, а также для иноагентов. Документы, в частности, предусматривают заморозку банковских счетов и отказ в предоставлении государственных услуг в онлайн-формате.

Согласно базовому закону, меры коснутся граждан, уклоняющихся от отбывания наказания за пределами России. Кроме того, ограничения распространятся на тех, кто привлечён к административной ответственности за неисполнение предписаний Минюста об устранении нарушений законодательства об иноагентах, а также за дискредитацию ВС РФ, призывы к нарушению территориальной целостности, введению санкций против РФ или участие в деятельности нежелательной организации.

Законопроекты были инициированы группой депутатов и сенаторов. После одобрения Совфедом документы поступят на подпись президенту. Официальное вступление в силу ожидается после публикации.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий арестовывать имущество и счета российских граждан за рубежом за административные правонарушения против интересов России, включая дискредитацию армии, призывы к санкциям и экстремизм. Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года и расширяет перечень преступлений, предусматривая ответственность за неуплату штрафов по этим статьям.

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Анастасия Никонорова
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