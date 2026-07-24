Крипторынок выходит из тени: Совфед одобрил новые правила для цифровых валют
Совфед одобрил закон о регулировании цифровых валют в России
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Совет Федерации одобрил закон, который впервые комплексно устанавливает правила обращения цифровых валют и прав в России. Документ охватывает работу криптообменников, депозитариев и других участников рынка.
Новые нормы определяют порядок покупки криптовалют инвесторами, а также требования к учёту, хранению и обмену цифровых активов и иностранных инструментов.
Регулирование распространяется на майнинг, выпуск и оборот цифровых прав и финансовых активов. Отдельные положения касаются операторов информационных систем, в которых создаются ЦФА.
Закон также устанавливает рамки для брокеров, управляющих компаний, организаторов торгов и клиринговых организаций, работающих с цифровыми инструментами.
Ранее Госдума приняла закон, который признаёт криптовалюту имуществом и разрешает гражданам и компаниям легально владеть цифровыми активами. Контроль за рынком передадут Центробанку, операции будут проходить через лицензированные площадки, а для неквалифицированных инвесторов установят лимиты.
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