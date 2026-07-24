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Регион
24 июля, 09:46

Крипторынок выходит из тени: Совфед одобрил новые правила для цифровых валют

Совфед одобрил закон о регулировании цифровых валют в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Совет Федерации одобрил закон, который впервые комплексно устанавливает правила обращения цифровых валют и прав в России. Документ охватывает работу криптообменников, депозитариев и других участников рынка.

Новые нормы определяют порядок покупки криптовалют инвесторами, а также требования к учёту, хранению и обмену цифровых активов и иностранных инструментов.

Регулирование распространяется на майнинг, выпуск и оборот цифровых прав и финансовых активов. Отдельные положения касаются операторов информационных систем, в которых создаются ЦФА.

Закон также устанавливает рамки для брокеров, управляющих компаний, организаторов торгов и клиринговых организаций, работающих с цифровыми инструментами.

В ЦБ допустили создание российских криптовалют
В ЦБ допустили создание российских криптовалют

Ранее Госдума приняла закон, который признаёт криптовалюту имуществом и разрешает гражданам и компаниям легально владеть цифровыми активами. Контроль за рынком передадут Центробанку, операции будут проходить через лицензированные площадки, а для неквалифицированных инвесторов установят лимиты.

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Владимир Озеров
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