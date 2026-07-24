Юрген Клопп возглавил сборную Германии по футболу

Юрген Клопп назначен главным тренером сборной Германии по футболу. О решении объявил президент национального футбольного союза Бернд Нойендорф во время пресс-конференции.

Специалист сменил на посту Юлиана Нагельсманна, который ранее покинул команду после выступления на чемпионате мира текущего года. При его руководстве немцы дошли до стадии 1/16 финала турнира, где уступили Парагваю в серии пенальти.

Для Клоппа это станет первым опытом работы с национальной сборной. Ранее он на протяжении многих лет тренировал клубы, добившись наибольших успехов с английским «Ливерпулем».

Под руководством немецкого специалиста команда из Англии выиграла чемпионат страны, Лигу чемпионов, Кубок Англии и другие трофеи. До этого Клопп также успешно работал с дортмундской «Боруссией», с которой дважды становился чемпионом Германии.

В Германском футбольном союзе рассчитывают, что новый наставник сможет вернуть сборной стабильность и помочь ей успешно выступить на следующих крупных турнирах.

Первым серьёзным испытанием для Клоппа станет подготовка команды к ближайшим международным соревнованиям и формирование нового состава после смены тренерского штаба.

Напомним, Юлиан Нагельсман покинул пост главного тренера сборной Германии. Решение было принято после вылета команды с чемпионата мира на стадии 1/16 финала, где немцы уступили Парагваю. Нагельсман возглавил сборную в сентябре 2023 года и ранее вывел её в четвертьфинал домашнего Евро.