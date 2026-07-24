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24 июля, 09:52

Юрген Клопп возглавил сборную Германии по футболу

Юрген Клопп. Обложка © ТАСС / Tom Weller

Юрген Клопп. Обложка © ТАСС / Tom Weller

Юрген Клопп назначен главным тренером сборной Германии по футболу. О решении объявил президент национального футбольного союза Бернд Нойендорф во время пресс-конференции.

Специалист сменил на посту Юлиана Нагельсманна, который ранее покинул команду после выступления на чемпионате мира текущего года. При его руководстве немцы дошли до стадии 1/16 финала турнира, где уступили Парагваю в серии пенальти.

Для Клоппа это станет первым опытом работы с национальной сборной. Ранее он на протяжении многих лет тренировал клубы, добившись наибольших успехов с английским «Ливерпулем».

Под руководством немецкого специалиста команда из Англии выиграла чемпионат страны, Лигу чемпионов, Кубок Англии и другие трофеи. До этого Клопп также успешно работал с дортмундской «Боруссией», с которой дважды становился чемпионом Германии.

В Германском футбольном союзе рассчитывают, что новый наставник сможет вернуть сборной стабильность и помочь ей успешно выступить на следующих крупных турнирах.

Первым серьёзным испытанием для Клоппа станет подготовка команды к ближайшим международным соревнованиям и формирование нового состава после смены тренерского штаба.

Клопп готов спасти сборную Германии после трёх подряд провалов на ЧМ
Клопп готов спасти сборную Германии после трёх подряд провалов на ЧМ

Напомним, Юлиан Нагельсман покинул пост главного тренера сборной Германии. Решение было принято после вылета команды с чемпионата мира на стадии 1/16 финала, где немцы уступили Парагваю. Нагельсман возглавил сборную в сентябре 2023 года и ранее вывел её в четвертьфинал домашнего Евро.

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Дарья Денисова
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