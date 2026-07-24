Обиженные мошенники мстят жертвам, решившим с ними поиграть: Роскачество назвало три частые схемы

Попытки подшутить над телефонными мошенниками или нагрубить им могут выйти боком. В Роскачестве рассказали ТАСС, что у мошенников есть целый арсенал способов испортить жизнь обидчику, и мстят они абсолютно бесплатно.

Голосовой обзвон ведут так называемые холодники. Именно они прощупывают платёжеспособность потенциальной жертвы, запугивают и пытаются удержать на крючке. Если собеседник повёл себя грубо или высмеял оператора, тот способен передать номер в другие отделы — к хакерам либо специалистам по сливам данных. Срабатывает обычный человеческий фактор, и дальше включается уже не охота за деньгами, а желание насолить, пояснил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Способов отомстить несколько. Первый — СМС-бомбинг: номер регистрируют на десятках ресурсов, от соцсетей до доставки, и телефон начинает разрываться от лавины уведомлений, в которых легко проморгать вредоносную ссылку. Особенно опасна такая атака для пожилых людей. Длиться она может от нескольких часов до нескольких суток.

Второй метод — бесплатный слив номера в открытые базы даркнета. Обычно такие данные продаются за деньги, но в качестве возмездия их публикуют безвозмездно. После этого звонки и сообщения от других группировок, скачавших базу, становятся постоянными. Изъять номер из оборота практически невозможно, и зачастую единственный выход — сменить сим-карту.

Есть и классическая японская схема «вангири» — короткие пропущенные вызовы с международных линий. Любопытство толкает перезвонить, и дальше человека удерживают на платной линии, списывая деньги за минуты общения. Прямого заработка здесь нет — это месть за то, что жертва клюнула.

В Роскачестве настаивают: единственная надёжная тактика — вообще не вступать в разговор. Не пытаться переиграть собеседника, не язвить, не затягивать время. Трубку надо просто положить. Входящие с незнакомых номеров лучше ограничить встроенными фильтрами смартфона или приложениями-блокировщиками. Если СМС-бомбинг уже начался — немедленно обращаться к оператору. Главное правило: не давать повода для расправы.

Ранее эксперт по цифровым угрозам рассказал, что для составления подробного цифрового досье на человека мошенникам хватает получаса, и даже не требуется взламывать аккаунты — достаточно старых утечек, открытых профилей и следов, которые люди оставляют в сети сами. За последние годы произошли тысячи сливов, затронувшие почти каждого, а собственно взлом учётных записей для сбора данных применяется редко — его приберегают для доступа к перепискам или для того, чтобы выдать себя за владельца. Базовое досье включает ФИО, email, телефон, адрес, пароли, реже — ИНН, СНИЛС, паспортные данные и сведения об автомобилях.