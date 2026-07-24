$860 тысяч за смерть: Шестилетняя девочка погибла из-за иммунной реакции после экспериментального лечения
Bloomberg: В КНР 6-летняя девочка умерла после участия в редактировании генов
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В Шанхае в ходе клинических испытаний экспериментальной генной терапии скончалась шестилетняя девочка. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на расследование Retraction Watch. Инцидент произошёл в марте 2025 года — после лечения у ребёнка развилась тяжёлая иммунная реакция, которая привела к летальному исходу.
Терапию проходила девочка с генетической мутацией. После случившегося больница Синьхуа была оштрафована всего на $3600 (около 282 тысяч рублей), однако родителям погибшей, заплатившим за лечение $860 тысяч (67,6 млн рублей), компенсацию не выплатили.
Власти Китая обратили внимание на проблему прозрачности клинических испытаний и ужесточили правила проведения клеточных и генных исследований, а также запретили взимать плату с участников подобных процедур.
Ранее в воронежском городе Семилуки 10-летний школьник во время занятий в спортсекции потерял сознание и впоследствии скончался в больнице. Уголовное дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности. Инцидент произошёл 15 июня — мальчик внезапно упал и перестал реагировать на происходящее.
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