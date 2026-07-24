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24 июля, 10:09

На объектах Wildberries в Петербурге и Ленобласти никто не пострадал

Wildberries. Обложка © Life.ru

Wildberries. Обложка © Life.ru

В объединённой компании Wildberries и Russ (RWB) опровергли информацию о пострадавших на своих объектах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Как сообщила пресс-служба ТАСС, персонал был заблаговременно эвакуирован из зданий и размещён в безопасных местах.

«По предварительной информации, пострадавших на объектах компании в Петербурге и Ленобласти нет, все были заблаговременно эвакуированы и находились в безопасности», — говорится в заявлении компании.

Татьяна Ким: Wildberries сохранил часть складов и товаров после ночной атаки
Татьяна Ким: Wildberries сохранил часть складов и товаров после ночной атаки

За минувшую ночь силы ПВО уничтожили над Ленинградской областью 50 украинских беспилотников. После удара по гражданской инфраструктуре СК завёл уголовное дело по статье о терроризме: в Новосаратовке загорелись складские помещения логистического узла, троих раненых доставили в больницу. Отмечалось, что дроны запускались с территории Прибалтики.

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Александра Мышляева
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