На объектах Wildberries в Петербурге и Ленобласти никто не пострадал

В объединённой компании Wildberries и Russ (RWB) опровергли информацию о пострадавших на своих объектах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Как сообщила пресс-служба ТАСС, персонал был заблаговременно эвакуирован из зданий и размещён в безопасных местах.

«По предварительной информации, пострадавших на объектах компании в Петербурге и Ленобласти нет, все были заблаговременно эвакуированы и находились в безопасности», — говорится в заявлении компании.

За минувшую ночь силы ПВО уничтожили над Ленинградской областью 50 украинских беспилотников. После удара по гражданской инфраструктуре СК завёл уголовное дело по статье о терроризме: в Новосаратовке загорелись складские помещения логистического узла, троих раненых доставили в больницу. Отмечалось, что дроны запускались с территории Прибалтики.