Штурмовые отряды ВС РФ зашли на окраину Алексеево-Дружковки
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Подразделения Южной группировки войск начали штурмовые действия в Алексеево-Дружковке, продвинувшись на окраины населённого пункта. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка с позывным Лис, передаёт Минобороны России.
По его словам, штурмовые отряды уже вступили в стрелковые столкновения с противником и постепенно теснят его к центру города. Наступление поддерживается танковыми подразделениями, которые обеспечивают огневое прикрытие продвигающихся групп.
Ранее Life писал, что за последние семь дней российские войска освободили и установили контроль над восемью населёнными пунктами в рамках СВО. В частности, заняты Ленина (Мирное) и Белицкое в ДНР, а также Благодатное в Запорожской области и Вольное в Днепропетровской области. Кроме того, под контроль взяты Артельное, Волоховское, Захаровка и Ивашкино в Харьковской области.
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