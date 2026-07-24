Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 10:08

Штурмовые отряды ВС РФ зашли на окраину Алексеево-Дружковки

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Подразделения Южной группировки войск начали штурмовые действия в Алексеево-Дружковке, продвинувшись на окраины населённого пункта. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка с позывным Лис, передаёт Минобороны России.

По его словам, штурмовые отряды уже вступили в стрелковые столкновения с противником и постепенно теснят его к центру города. Наступление поддерживается танковыми подразделениями, которые обеспечивают огневое прикрытие продвигающихся групп.

Предприятия ВПК в Киеве и логистические центры стали мишенями для ударов ВС РФ
Предприятия ВПК в Киеве и логистические центры стали мишенями для ударов ВС РФ

Ранее Life писал, что за последние семь дней российские войска освободили и установили контроль над восемью населёнными пунктами в рамках СВО. В частности, заняты Ленина (Мирное) и Белицкое в ДНР, а также Благодатное в Запорожской области и Вольное в Днепропетровской области. Кроме того, под контроль взяты Артельное, Волоховское, Захаровка и Ивашкино в Харьковской области.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar