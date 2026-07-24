Штурмовые отряды ВС РФ зашли на окраину Алексеево-Дружковки

По его словам, штурмовые отряды уже вступили в стрелковые столкновения с противником и постепенно теснят его к центру города. Наступление поддерживается танковыми подразделениями, которые обеспечивают огневое прикрытие продвигающихся групп.

Ранее Life писал, что за последние семь дней российские войска освободили и установили контроль над восемью населёнными пунктами в рамках СВО. В частности, заняты Ленина (Мирное) и Белицкое в ДНР, а также Благодатное в Запорожской области и Вольное в Днепропетровской области. Кроме того, под контроль взяты Артельное, Волоховское, Захаровка и Ивашкино в Харьковской области.