«Давно всё запретили»: Раймонд Паулс не удивлён решению Сейма Латвии по своим песням
Раймонд Паулс спокойно воспринял запрет своих песен на радиостанциях Латвии
Раймонд Паулс. Обложка © ТАСС / Замир Усманов
Латвийский парламент запретил трансляцию восьми песен Раймонда Паулса на радио. Однако сам 89-летний композитор отнёсся к решению Сейма с полным спокойствием.
«Давно уже всё везде запретили: там нельзя петь по-русски, там нельзя. Что ещё? Пусть запретят. Я ничего об этом не думаю, я смотрю со стороны. Не знаю, куда это перейдёт, не знаю, кто запрещает. Будем жить так, как жили», — заявил Паулс в беседе с ТАСС.
Поправки к закону об электронных СМИ, одобренные Сеймом, касаются произведений, авторы которых связаны с подсанкционными лицами. Ограничение предлагали закрепить в законе об электронных СМИ. Под него подпадут музыкальные композиции, созданные людьми из санкционных списков Латвии или Евросоюза.
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