«Давно всё запретили»: Раймонд Паулс не удивлён решению Сейма Латвии по своим песням

«Давно уже всё везде запретили: там нельзя петь по-русски, там нельзя. Что ещё? Пусть запретят. Я ничего об этом не думаю, я смотрю со стороны. Не знаю, куда это перейдёт, не знаю, кто запрещает. Будем жить так, как жили», — заявил Паулс в беседе с ТАСС.