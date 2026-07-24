Совет Федерации до сентября 2031 года продлил действие «гаражной амнистии»
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Совет Федерации одобрил закон о продлении действия «гаражной амнистии», позволяющей россиянам в упрощённом порядке оформить в собственной капитальное хранилище для автомобиля.
По данным Росреестра, с 2021 года граждане оформили порядка 249 тысяч гаражей и свыше 496 тысяч участков, над которых они находятся. Принятый документ вступает в силу с момента публикации.
Ранее Совет Федерации одобрил закон о регулировании криптовалют в России. Помимо прочего, документ устанавливает порядок приобретения цифровых валют инвесторами, а также требования к учёту, хранению и обмену таких активов.
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