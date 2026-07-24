Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 10:17

Совет Федерации до сентября 2031 года продлил действие «гаражной амнистии»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Makmerfy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Makmerfy

Совет Федерации одобрил закон о продлении действия «гаражной амнистии», позволяющей россиянам в упрощённом порядке оформить в собственной капитальное хранилище для автомобиля.

По данным Росреестра, с 2021 года граждане оформили порядка 249 тысяч гаражей и свыше 496 тысяч участков, над которых они находятся. Принятый документ вступает в силу с момента публикации.

Совфед одобрил ограничения для скрывающихся за рубежом преступников и иноагентов
Совфед одобрил ограничения для скрывающихся за рубежом преступников и иноагентов

Ранее Совет Федерации одобрил закон о регулировании криптовалют в России. Помимо прочего, документ устанавливает порядок приобретения цифровых валют инвесторами, а также требования к учёту, хранению и обмену таких активов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Совет Федерации
  • Законы
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar