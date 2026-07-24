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Регион
24 июля, 10:43

Три друга заманили россиян в «‎кофейную» пирамиду и наворовали 25 миллионов

Троих лжеинвесторов задержали за хищение 25 млн рублей в Москве и Петербурге

Обложка © Telegram / Ирина Волк

Обложка © Telegram / Ирина Волк

Троих участников организованной группы задержали по подозрению в хищении 25 миллионов рублей у частных инвесторов. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД России Ирина Волк у себя в телеграм-канале.

Троих лжеинвесторов задержали за хищение 25 млн рублей. Видео © Telegram / Ирина Волк

По версии следствия, фигуранты рекламировали в интернете «выгодные вложения» в компанию по производству и обжарке кофе. С желающими они заключали договоры займа и обещали выплачивать проценты.

Выполнять обязательства основатели «‎кофейной» финансовой пирамиды, как полагают правоохранители, изначально не собирались. Полученные средства они присваивали и тратили по своему усмотрению. Потерпевшими признаны 13 человек. Задержания прошли в Московской области и Санкт-Петербурге. Возбуждено 13 уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере, решается вопрос о мере пресечения.

Следователи устанавливают другие эпизоды, возможных соучастников и местонахождение похищенных денег.

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Ранее ФСБ и полиция задержали трёх участников межэтнической группировки, действовавшей в регионах Дальнего Востока. По версии следствия, они занимались кражами, грабежами и вымогательством, а при обысках у них нашли оружие, гранаты и поддельное удостоверение полицейского.

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Владимир Озеров
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