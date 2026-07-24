Лавров: 17 стран получат статус партнёров ШОС вместо наблюдателей

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) унифицируют категории участников, упразднив статусы наблюдателей и партнёров по диалогу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам по итогам заседания в Чолпон-Ате (Киргизия), которое стало подготовкой к осеннему саммиту в Бишкеке. Теперь все они будут отнесены к единой категории партнёров ШОС.

«Предстоит объявить о том, что вместо партнёров по диалогу и наблюдателей будет теперь единая категория партнёров ШОС», — сказал Лавров.

Он уточнил, что помимо десяти действующих членов организации, насчитывается 15 стран-партнёров и 2 наблюдателя (Афганистан и Монголия). Таким образом, 17 государств будут переквалифицированы в партнёры, если они не возражают.

В ШОС входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Среди партнёров — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Лаос и Шри-Ланка. На саммите также планируют учредить универсальный центр борьбы с новыми вызовами и центр по противодействию наркопреступлениям.

Ранее генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев заявил, что около 20 стран подали заявки на вступление в организацию в различных статусах, что свидетельствует о растущем интересе к её принципам и ценностям. ШОС продолжает укреплять свою роль как ключевая платформа для политического и экономического сотрудничества. Заявки поступают на фоне 25-летия организации, которая расширяет партнёрские связи.