«Временные люди»: Пригожин объяснил, почему песни Раймонда Паулса вечны, а их запретители в Латвии — нет

В Латвии запретили песни Раймонда Паулса, и это вызвало резонанс далеко за пределами страны. Продюсер Иосиф Пригожин в комментарии для Life.ru заявил, что настоящее искусство невозможно уничтожить запретами, а инициаторов он назвал «кликой временных людей».

Те, кто Паулса запрещают, умрут и исчезнут, канут в лету. А песни Раймонда Паулса будут жить вечно. Он является классиком и гордостью не только своего народа, но и всей мировой музыки. То, что они сегодня делают, находится за гранью добра и зла. Настоящее искусство невозможно уничтожить никакими политическими запретами. Иосиф Пригожин Продюсер

Продюсер считает, что за запретами стоят «взрослые люди, воспитавшие молодых негодяев», которые теперь не могут проявить себя иначе, кроме как скандалами. Он сравнил происходящее со сталинской эпохой, когда тоже было «то нельзя, это нельзя», но отметил, что даже тогда музыка оставалась.

По мнению Пригожина, нынешние латвийские власти «ведут себя безобразнейшим образом», а их политика — «полная подмена понятий». Он подчеркнул, что люди разных национальностей всё равно общаются между собой, а «клика временных людей» рано или поздно исчезнет.

«Они сами себя закопают. Задушить песни Раймонда Паулса не получится ни у кого», — резюмировал продюссер.

Напомним, что латвийские власти внесли песни Раймонда Паулса в список «нежелательного контента», обвинив композитора в «поддержке российской пропаганды». Сам 89-летний маэстро, живущий в Юрмале, ранее неоднократно выступал против политизации культуры и называл себя аполитичным человеком. В России его песни («Миллион алых роз», «Вернисаж», «Старый рояль» и другие) известны нескольким поколениям и продолжают звучать на эстраде.