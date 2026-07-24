Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 12:18

«Мама без работы осталась»: 19-летнюю жительницу Краснодара задержали за ироничное видео с горящим складом

В Краснодаре девушку задержали за публикацию видео последствий атаки БПЛА

Обложка © Telegram / 23 МВД

Обложка © Telegram / 23 МВД

В Краснодаре задержали 19-летнюю девушку, опубликовавшую видео горящего склада после атаки беспилотников. Об этом сообщила местная полиция.

Девушку задержали за публикацию ролика с горящим складом. Видео © Telegram / 23 МВД

По версии правоохранителей, запись нарушает региональный запрет на распространение кадров последствий ударов и работы систем ПВО.

Мародёров не пустят: В Краснодаре возьмут под охрану дома после удара БПЛА
Мародёров не пустят: В Краснодаре возьмут под охрану дома после удара БПЛА

Напомним, ранее обломки украинских беспилотников повредили два многоквартирных дома в Краснодаре. Кроме того, в городе загорелся складской комплекс. На всех затронутых объектах продолжают работать оперативные и экстренные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Криминал
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar