«Мама без работы осталась»: 19-летнюю жительницу Краснодара задержали за ироничное видео с горящим складом
В Краснодаре девушку задержали за публикацию видео последствий атаки БПЛА
Обложка © Telegram / 23 МВД
В Краснодаре задержали 19-летнюю девушку, опубликовавшую видео горящего склада после атаки беспилотников. Об этом сообщила местная полиция.
Девушку задержали за публикацию ролика с горящим складом. Видео © Telegram / 23 МВД
По версии правоохранителей, запись нарушает региональный запрет на распространение кадров последствий ударов и работы систем ПВО.
Напомним, ранее обломки украинских беспилотников повредили два многоквартирных дома в Краснодаре. Кроме того, в городе загорелся складской комплекс. На всех затронутых объектах продолжают работать оперативные и экстренные службы.
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