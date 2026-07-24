«Мама без работы осталась»: 19-летнюю жительницу Краснодара задержали за ироничное видео с горящим складом

В Краснодаре задержали 19-летнюю девушку, опубликовавшую видео горящего склада после атаки беспилотников. Об этом сообщила местная полиция.

Девушку задержали за публикацию ролика с горящим складом. Видео © Telegram / 23 МВД

По версии правоохранителей, запись нарушает региональный запрет на распространение кадров последствий ударов и работы систем ПВО.

Напомним, ранее обломки украинских беспилотников повредили два многоквартирных дома в Краснодаре. Кроме того, в городе загорелся складской комплекс. На всех затронутых объектах продолжают работать оперативные и экстренные службы.