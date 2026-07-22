Мародёров не пустят: В Краснодаре возьмут под охрану дома после удара БПЛА

Дома в Краснодаре, пострадавшие от налёта украинских беспилотников, поставят под охрану. Так власти рассчитывают не допустить проникновения посторонних в квартиры и предотвратить кражи, рассказал журналистам мэр города Евгений Наумов в своём телеграм-канале.

По его словам, из-за атаки дронов в Прикубанском округе выбило остекление сразу в пяти многоквартирных домах. В Карасунском округе одному дому повредило крышу и окна в квартирах, а в местном садовом товариществе досталось десяти частным строениям.

«Также у пострадавших домов будет организована охрана порядка, чтобы не допустить проникновения посторонних лиц в квартиры», — говорится в сообщении градоначальника.

Глава города добавил, что местная администрация во взаимодействии с полицией займётся восстановлением утраченных документов пострадавших. Наумов заверил: жителям повреждённых квартир будет предоставлена всесторонняя поддержка, включая размещение в специально развёрнутых пунктах временного проживания.

Градоначальник также сообщил, что окончательное решение о размере и порядке выплаты разовых материальных компенсаций будет принято после того, как профильные комиссии завершат подсчёт нанесённого ущерба. Помимо этого, спасатели Краснодара уже сегодня приступили к расчистке завалов в жилых помещениях и герметизации оконных рам полиэтиленовой плёнкой.

Напомним, ранее стало известно, что вследствие падения обломков украинских беспилотников в Краснодаре повреждения получили два многоэтажных жилых дома. Помимо этого, в краевом центре загорелся складской комплекс. На всех площадях, затронутых происшествиями, сейчас трудятся специальные и экстренные службы.

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