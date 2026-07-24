150-килограммовый петербуржец едва не сварился в собственной ванной

В Невском районе Петербурга произошёл несчастный случай: крупный мужчина весом более 150 килограммов упал в ванну, наполненную горячей водой, но не сумел выбраться самостоятельно. Инцидент случился вечером 14 июля в одном из домов на Товарищеском проспекте, сообщили в Добровольной пожарной команде ПСО «Экстремум».

Прибывшие на место спасатели обмотали пострадавшего полотенцами, аккуратно извлекли его из воды и перенесли на мягких носилках в карету скорой помощи. В больнице у мужчины диагностировали термические ожоги лица, шеи и груди. По предварительным данным, в момент происшествия он находился в спутанном сознании. Обстоятельства устанавливаются.

Ранее в американском городе Джульетта волонтёр Бретт Макмайкл погиб на кладбище. Мужчина косил траву и решил выровнять тяжёлое надгробие весом около 318 кг, чтобы убрать растительность. Памятник неожиданно упал на него. От удара волонтёр потерял сознание, его в критическом состоянии госпитализировали.