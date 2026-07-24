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24 июля, 11:08

150-килограммовый петербуржец едва не сварился в собственной ванной

Обложка © VK / Добровольная пожарная команда ПСО «Экстремум»

Обложка © VK / Добровольная пожарная команда ПСО «Экстремум»

В Невском районе Петербурга произошёл несчастный случай: крупный мужчина весом более 150 килограммов упал в ванну, наполненную горячей водой, но не сумел выбраться самостоятельно. Инцидент случился вечером 14 июля в одном из домов на Товарищеском проспекте, сообщили в Добровольной пожарной команде ПСО «Экстремум».

Прибывшие на место спасатели обмотали пострадавшего полотенцами, аккуратно извлекли его из воды и перенесли на мягких носилках в карету скорой помощи. В больнице у мужчины диагностировали термические ожоги лица, шеи и груди. По предварительным данным, в момент происшествия он находился в спутанном сознании. Обстоятельства устанавливаются.

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Александра Мышляева
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