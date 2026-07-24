Серийный отравитель из Балашихи получил пожизненное за убийства и сразу попросился на СВО

Балашихинский суд приговорил к пожизненному заключению Артёма Миссюру, который в 2024 году отравил ядом как минимум девять своих близких и друзей. Он признан виновным в 2 убийствах и 7 покушениях на убийство. В последнем слове осуждённый попросился на СВО, заявив, что пишет письма раскаяния всем, чьи номера помнит наизусть, сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Балашихинский маньяк получил пожизненное за отравление 9 человек. Видео © Life.ru

При этом Миссюра противоречил сам себе: он утверждал, что раскаивается, но признал вину только в случае со смертью друга, позже добавив, что виновен и в гибели бабушки, хотя убивать её не хотел. Свои действия он объяснял проблемами с деньгами и долгом по кредитам в 3 млн рублей — он планировал получить квартиру родителей, а также завладеть драгоценностями бабушки.

«Путём частичного сложения наказаний назначить Миссюре окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы», — объявил суд вердикт 26-летнего серийного отравителя.

В ходе расследования выяснилось, что он полгода подсыпал яд в еду родителям, после того как им стало плохо и в продуктах нашли отраву, в доме установили скрытую камеру — она запечатлела, как Миссюра добавляет химию в пищу. В феврале того же года он угостил лучшего друга ягодным морсом с ядом — парень скончался через два дня. Химию преступник хранил в квартире в обувных коробках и канистрах. Жертвами также стали дядя, который выпил воды и был парализован, а также девушка Миссюры, которая, к счастью, осталась жива.