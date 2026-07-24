Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 11:41

Российский рынок акций начал расти после снижения ключевой ставки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PalSand

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PalSand

Российский рынок акций перешёл к росту после решения Центробанка снизить ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

К 13:32 по московскому времени индекс Мосбиржи прибавлял 0,54% и достигал 2154,09 пункта. До объявления итогов заседания регулятора индикатор терял более 2%, однако затем быстро отыграл падение и вышел в плюс.

Банк России снизил ставку на 0,25 процентного пункта — с 14,25% до 14% годовых. Участники рынка восприняли это решение как позитивный сигнал для акций. Дальнейшие решения будут зависеть от инфляции и экономических рисков, при этом в 2027 году регулятор ожидает ставку в диапазоне 10,5–12,5%.

ЦБ снизил ключевую ставку до 14%: что будет с вкладами, кредитами и ипотекой
ЦБ снизил ключевую ставку до 14%: что будет с вкладами, кредитами и ипотекой

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Центробанк
  • Мосбиржа
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar