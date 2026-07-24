Российский рынок акций начал расти после снижения ключевой ставки

Российский рынок акций перешёл к росту после решения Центробанка снизить ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

К 13:32 по московскому времени индекс Мосбиржи прибавлял 0,54% и достигал 2154,09 пункта. До объявления итогов заседания регулятора индикатор терял более 2%, однако затем быстро отыграл падение и вышел в плюс.

Банк России снизил ставку на 0,25 процентного пункта — с 14,25% до 14% годовых. Участники рынка восприняли это решение как позитивный сигнал для акций. Дальнейшие решения будут зависеть от инфляции и экономических рисков, при этом в 2027 году регулятор ожидает ставку в диапазоне 10,5–12,5%.