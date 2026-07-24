Бывшего комментатора «Матч ТВ» оштрафовали по статье о нежелательной организации

Бывшему спортивному комментатору Сергею Кривохарченко назначили административное наказание. Согласно информации на портале судов общей юрисдикции Москвы, его признали виновным по статье об участии в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России.

Как сообщил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, санкция статьи предусматривает штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Текст судебного постановления будет опубликован позднее.

44-летний Кривохарченко ранее работал на телеканалах «НТВ-Плюс», 7ТВ и «Матч ТВ», где комментировал матчи Российской премьер-лиги, еврокубков и чемпионата мира по футболу 2018 года.