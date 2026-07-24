Бывшего комментатора «Матч ТВ» оштрафовали по статье о нежелательной организации
Сергей Кривохарченко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / s_krivokharchenko
Бывшему спортивному комментатору Сергею Кривохарченко назначили административное наказание. Согласно информации на портале судов общей юрисдикции Москвы, его признали виновным по статье об участии в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России.
Как сообщил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, санкция статьи предусматривает штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Текст судебного постановления будет опубликован позднее.
44-летний Кривохарченко ранее работал на телеканалах «НТВ-Плюс», 7ТВ и «Матч ТВ», где комментировал матчи Российской премьер-лиги, еврокубков и чемпионата мира по футболу 2018 года.
Ранее Басманный районный суд Москвы оштрафовал блогера Майкла Наки** на 40 тысяч рублей за нарушение законодательства об иностранных агентах. Суд признал его виновным в непредставлении обязательных сведений в уполномоченный орган.
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