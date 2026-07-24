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Регион
24 июля, 12:08

В Пензенской области разрешили заправлять до 20 литров бензина в канистры

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Запрет на продажу бензина в канистры снят в Пензенской области, однако в одну ёмкость будут отпускать не более 20 литров. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своём телеграм-канале.

С 23 июня по решению оперштаба заправка на местных АЗС осуществлялась только в бензобак автомобиля. Теперь, по словам главы региона, поступило много обращений от граждан, которым топливо требовалось для хозяйственных нужд и приусадебной техники — мотоблоков, триммеров, газонокосилок.

Губернатор поручил довести информацию до заправочных станций. Он также отметил, что совместно с комиссией правительства РФ удалось стабилизировать ситуацию: объёмы поставок увеличены, очереди сократились, порядка 60 процентов заправок обеспечены горючим. Запасы в регионе достаточны, ведётся ежедневный мониторинг, а за ценами следят совместно с УФАС. Дальнейшие шаги направят на нормализацию логистики поставок.

В Карелии повысили лимит отпуска бензина на заправках
В Карелии повысили лимит отпуска бензина на заправках

На днях и ряд сетевых заправок Забайкальского края изменил лимита выдачи бензина и дизели в сутки с 15 до 20 литров на один автомобиль. Руководитель региона Александр Осипов попросил местных жителей относиться к этому вопросу сознательно.

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Юрий Лысенко
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