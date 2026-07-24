Купание запретили на всех пляжах Анапы из-за шторма

Купание временно запретили на всех пляжах Анапы из-за шторма и мощного донного течения. Об этом сообщил муниципальный центр управления.

«В связи со штормом на море и сильным донным течением купание на всех пляжах Анапы запрещено», — говорится в сообщении. Жителей и отдыхающих призвали соблюдать осторожность и не заходить в воду.

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. До воскресенья в регионе ожидаются ливни, сильные осадки и местами град. Кроме того, накануне очевидцы заметили смерч, сформировавшийся над Чёрным морем в районе курорта.

Ранее в Анапе разрешение на работу получили 89 пляжей, ещё 12 объектов пока проходят проверку. На участках, пострадавших от мазута, продолжают укладывать чистый песок, а за акваторией и береговой линией следят специалисты.