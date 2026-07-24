Дворкович не поддержит Илюмжинова на выборах FIDE из-за «его позиции»

Приостановивший полномочия президента Международной шахматной федерации (FIDE) из-за санкций Евросоюза Аркадий Дворкович заявил, что не будет поддерживать на предстоящих выборах своего соотечественника Кирсана Илюмжинова. Он пояснил, что не разделяет взгляды экс-главы организации.

«Я точно не поддержу на выборах президента FIDE Кирсана Илюмжинова, так как не разделяю его позиции», — сказал Дворкович РИА «Новости», отвечая на вопрос о том, кого из кандидатов будет поддерживать.

Федерация шахмат России выдвинула Дворковича, который был избран в 2018 и переизбран в 2022 годах. Среди других кандидатов — немецкие предприниматели Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер. Голосование пройдёт на генеральной ассамблее FIDE в третьей декаде сентября. Ближайшие выборы пройдут в Самарканде в конце сентября в рамках Генеральной ассамблеи.

Ранее Дворкович добровольно приостановил исполнение обязанностей после включения в 21-й санкционный список ЕС. Исполняющим обязанности президента FIDE стал вице-президент, 15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд. Илюмжинов, возглавлявший FIDE с 1995 по 2018 год, намерен баллотироваться на сентябрьских выборах в Самарканде.