«Переговоры на паузе»: Почему Сербия не войдёт в Евросоюз в обозримом будущем

Президент Сербии Александр Вучич вновь заявил, что вступление в Евросоюз остаётся стратегической целью страны, и альтернативы этому нет. Однако политолог Олег Бондаренко в беседе с «Ридусом» считает, что это лишь дипломатический жест.

По его словам, Вучич вынужден говорить о европейской интеграции ради нормализации отношений с ЕС — главным инвестором сербской экономики, особенно Германией. Однако и Белград, и еврочиновники понимают: переговоры о членстве фактически заморожены, новых раундов не открыто, и в обозримой перспективе Сербия в союз не войдёт.

Эксперт также подчеркнул, что даже со сменой власти ситуация не изменится. Это касается и других кандидатов — Черногории, Северной Македонии и Молдавии. Ранее сербский депутат Милош Йованович предупреждал, что членство в ЕС и НАТО противоречит национальным интересам страны.

Напомним, ранее Александр Вучич заявил, что Сербия продолжит курс на вступление в ЕС, поскольку не видит для Белграда другого стратегического направления. По словам политика, Сербия получила статус кандидата на членство в Евросоюзе в 2012 году.