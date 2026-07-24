Тверской суд Москвы арестовал на 10 суток мужчину, который скрытно снимал на телефон под юбками у девушек в подземном переходе на Тверской улице. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

В Москве арестовали мужчину за скрытую съёмку под юбками девушек в переходе. Обложка © Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы

«Суд признал Ончурова виновным в совершении указанного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», — говорится в сообщении.

По данным суда, Михаил Ончуров вёл фото- и видеосъёмку без согласия незнакомок. В отношении него был составлен протокол по статье КоАП о мелком хулиганстве. Суд признал его виновным и назначил административный арест. Информация о других возможных пострадавших и эпизодах не раскрывается. Приговор вступил в силу.

Ранее в Москве произошёл подобный случай. В июне мужчину арестовали на 10 суток за съёмку пассажирки под юбкой в общественном транспорте, его действия квалифицированы как мелкое хулиганство, суд признал постановление вступившим в силу. Инцидент произошёл утром в час пик, на мужчину составили протокол. Правоохранители подчеркнули, что такие нарушения общественного порядка недопустимы.