Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 12:49

Матвиенко: Провокации и подлые атаки не могут поколебать веру россиян в победу

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на завершающем весеннюю сессию пленарном заседании СФ с заявлением о том, что провокации и атаки на гражданскую инфраструктуру не способны подорвать веру россиян в победу. Спикер напомнила, что президент объявил 2026 год Годом единства народов, и назвала единство ключевым качеством общества в современных непростых условиях.

«Никакие провокации, теракты, подлые атаки на гражданскую инфраструктуру, на мирных граждан и детей не могут поколебать нашу уверенность в победе. И она, конечно же, обязательно будет за нами», — подчеркнула глава верхней палаты парламента.

Песков: Россия учитывает, что США накачивают Украину оружием
Песков: Россия учитывает, что США накачивают Украину оружием

Ранее Матвиенко на заключительном заседании весенней сессии передала сенаторам слова благодарности от президента Владимира Путина. Она заявила, что глава государства высоко оценил работу Совета Федерации в уходящем полугодии. Спикер отметила, что прошедшие семь месяцев были интенсивными и продуктивными, а президент неизменно поддерживает полезные начинания законодателей и отслеживает деятельность палаты.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Валентина Матвиенко
  • Совет Федерации
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar