Матвиенко: Провокации и подлые атаки не могут поколебать веру россиян в победу

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на завершающем весеннюю сессию пленарном заседании СФ с заявлением о том, что провокации и атаки на гражданскую инфраструктуру не способны подорвать веру россиян в победу. Спикер напомнила, что президент объявил 2026 год Годом единства народов, и назвала единство ключевым качеством общества в современных непростых условиях.

«Никакие провокации, теракты, подлые атаки на гражданскую инфраструктуру, на мирных граждан и детей не могут поколебать нашу уверенность в победе. И она, конечно же, обязательно будет за нами», — подчеркнула глава верхней палаты парламента.

Ранее Матвиенко на заключительном заседании весенней сессии передала сенаторам слова благодарности от президента Владимира Путина. Она заявила, что глава государства высоко оценил работу Совета Федерации в уходящем полугодии. Спикер отметила, что прошедшие семь месяцев были интенсивными и продуктивными, а президент неизменно поддерживает полезные начинания законодателей и отслеживает деятельность палаты.