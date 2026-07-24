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Регион
24 июля, 12:47

Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин подал в отставку из-за болезни

Мохаммад Шахабуддин. Обложка © ТАСС / Mahmud Hossain Opu / АР

Мохаммад Шахабуддин. Обложка © ТАСС / Mahmud Hossain Opu / АР

Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин принял решение о досрочной отставке. Как пишет портал bdnews24, он покидает пост значительно раньше завершения своего президентского срока, который должен был истечь в апреле 2028 года. Причина — в болезни.

«Я болен, поэтому всё кончено», — сказал он. Какой именно диагноз поставили политику, не указывается.

В соответствии с конституцией страны, временное исполнение обязанностей главы государства перейдёт к спикеру парламента. Ожидается, что в ближайшее время будут объявлены дальнейшие планы по организации новых выборов или передаче власти.

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Ранее генеральный прокурор Венгрии Габор Балинт Надь объявил об уходе с должности, сославшись на давление со стороны новых властей. Своё заявление он направил вице-спикеру парламента и опубликовал на официальном сайте ведомства. Надь пояснил, что покидает пост ради защиты репутации прокуратуры — он не хочет, чтобы независимость и работа органа страдали из-за политизированных обсуждений его персоны.

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Александра Мышляева
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