Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин подал в отставку из-за болезни

Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин принял решение о досрочной отставке. Как пишет портал bdnews24, он покидает пост значительно раньше завершения своего президентского срока, который должен был истечь в апреле 2028 года. Причина — в болезни.

«Я болен, поэтому всё кончено», — сказал он. Какой именно диагноз поставили политику, не указывается.

В соответствии с конституцией страны, временное исполнение обязанностей главы государства перейдёт к спикеру парламента. Ожидается, что в ближайшее время будут объявлены дальнейшие планы по организации новых выборов или передаче власти.

Ранее генеральный прокурор Венгрии Габор Балинт Надь объявил об уходе с должности, сославшись на давление со стороны новых властей. Своё заявление он направил вице-спикеру парламента и опубликовал на официальном сайте ведомства. Надь пояснил, что покидает пост ради защиты репутации прокуратуры — он не хочет, чтобы независимость и работа органа страдали из-за политизированных обсуждений его персоны.