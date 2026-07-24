Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки после снижения до 14%

Банк России не исключает нового повышения ключевой ставки, если такая мера потребуется для возвращения инфляции к цели в 4%. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Полностью исключить возможность повышения ставки невозможно. И мы всегда об этом говорим», — подчеркнула глава регулятора.

По её словам, проводимая Центробанком политика помогла за полтора года снизить устойчивую инфляцию более чем вдвое — с двузначных значений до 4–5% в пересчёте на год. Однако дальнейшие решения будут зависеть от динамики цен и инфляционных ожиданий.

Заявление прозвучало после того, как совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14% годовых. Новое значение начнёт действовать с 27 июля.

Регулятор одновременно повысил прогноз инфляции на 2026 год до 6–7%. В ЦБ отметили рост цен на топливо, усиление инфляционных ожиданий и необходимость более плавного снижения ставки, чем предполагалось ранее.

Следующее заседание совета директоров Банка России запланировано на 11 сентября. Именно тогда регулятор вновь оценит инфляцию, состояние экономики и риски, способные потребовать сохранения, снижения или повышения ставки.

Ранее Life.ru подробно разобрал, как снижение ключевой ставки до 14% повлияет на вклады, кредиты и ипотеку. Резкого удешевления займов пока не ожидается, поскольку ЦБ сохраняет жёсткий подход к борьбе с инфляцией.