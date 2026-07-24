Песков: Слова Драпатого о русских подтвердили правильность решения об СВО

Заявления нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о жителях Донбасса подтверждают позицию России о проведении СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Представитель Кремля отметил, что Владимир Путин принял верное решение, когда начал действия по защите жителей Донбасса.

«И понятно, что Путин правильно решил защитить их. Решив их защитить. И все мы правильно решили, что специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ту войну, которую развязал киевский режим», — сказал Песков.

Напомним, украинский главком Михаил Драпатый оказался в центре обсуждения после публикации его архивных высказываний о жителях Донбасса и России. В СМИ обратили внимание на его слова о регионе и заявления, которые критики расценили как резкие и вызывающие.